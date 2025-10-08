Battlefield 6 rivela le specifiche finali del PC

HQ

L'uscita di Battlefield 6 è proprio dietro l'angolo. DICE ed EA sono pronti per il grande ritorno del franchise di sparatutto, ma se ti stai chiedendo se il tuo PC è pronto, allora ti consigliamo di dare un'occhiata alle specifiche finali del PC appena rivelate.

Dalle impostazioni basse a 1080p al 4K ultra con tutto al massimo, Battlefield 6 può essere eseguito su un'ampia varietà di rig. Si dice anche che si possa farla franca con l'esecuzione del gioco con specifiche inferiori a quelle consigliate, poiché le persone hanno segnalato che il gioco gira su una GTX 1070.

Se vuoi che tutto sia il più bello possibile, però, non puoi lesinare sulle parti del PC. Avrai bisogno di una RTX 5080 per ottenere il gioco con l'impostazione Ultra++ con risoluzione 4k e fino a 240 fps. Inoltre, preparati a liberare spazio sul disco rigido, poiché avrai bisogno di 90 GB per poter giocare a meno che tu non stia passando a una fascia ultra bassa, poiché in tal caso avrai solo bisogno di 55 GB.

L'avvio sicuro TPM 2.0 e UEFI dovrà essere abilitato indipendentemente dal tuo rig e avrai bisogno anche delle funzionalità HVCI e VBS. Dai un'occhiata all'elenco completo delle specifiche qui sotto insieme al trailer dell'hype di lancio.