Battlefield 6 si dice che funzioni a 60 fps su console, con una modalità Performance che va oltre

Mentre continuiamo a muoverci attraverso questa generazione di console (vale a dire PS5 e Xbox Series X/S), con nuovi giochi in arrivo e continuando a spingerli al limite, la domanda spesso diventa che tipo di prestazioni possiamo aspettarci dai titoli in arrivo sui dispositivi domestici. Grazie alla sua recente rivelazione, Battlefield 6 è nella mente di molti.

Secondo gli sviluppatori di Battlefield Studios, che hanno parlato con Tech & Co. in un'intervista, le prestazioni della console per il prossimo e atteso sparatutto saranno solide, con tutte le console che dovrebbero funzionare a 60 fps. Ciò include PS5, Xbox Series X e persino Xbox Series S.

Quello che viene detto è che poi sarà disponibile anche un Performance Mode, che attraverso l'utilizzo del Variable Refresh Rate, permetterà al titolo di giocare ad un frame rate ancora più elevato su alcune console. Le specifiche di questo non sono ancora state spiegate, il che significa che potrebbe essere possibile utilizzare questa modalità solo su PS5 Pro.

Per un gioco con tutto il caos e la distruzione che Battlefield 6 promette, le solide prestazioni a 60 fps su console entusiasmeranno senza dubbio molti.