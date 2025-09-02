Battlefield 6 sta abbandonando il ray tracing per evitare problemi di prestazioni

HQ

Battlefield 6 non verrà utilizzato per quegli spot RT On, RT Off Nvidia, a quanto pare, poiché Battlefield Studios non sta aggiungendo il ray tracing al gioco e non ha intenzione di farlo, almeno non nel prossimo futuro.

Parlando con Comicbook.com, Christian Buhl, direttore tecnico dello studio Ripple Effect (uno degli studi ora sotto la bandiera di Battlefield Studios), ha affermato che la mancanza di ray tracing deriva dal fatto che gli sviluppatori vogliono concentrarsi prima di tutto sulle prestazioni.

"No, non avremo il ray-tracing al lancio del gioco e non abbiamo nemmeno piani per il prossimo futuro". Ha detto Buhl. "Questo perché volevamo concentrarci sulle prestazioni. Volevamo assicurarci che tutti i nostri sforzi fossero concentrati sul rendere il gioco il più [ottimizzato] possibile per le impostazioni predefinite e gli utenti predefiniti".

Battlefield ha un po' di storia quando si tratta di scarse prestazioni, soprattutto al momento del lancio. Mentre i giochi rimangono amati da milioni di fan, tutti ricordiamo le prime settimane di Battlefield 4, ad esempio. Abbandonare il ray tracing non sembra una cattiva idea se effettivamente migliora le prestazioni, ma dovremo aspettare fino a ottobre per vedere se ne è valsa la pena.