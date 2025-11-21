Battlefield 6 sta diventando un esport competitivo? Redsec Elite Series rivelata da EA

HQ

In una svolta piuttosto sorprendente, EA e Battlefield Studios hanno rivelato che la modalità Redsec di Battlefield 6 sarà oggetto di un nuovo esport competitivo. Quella che viene chiamata la Battlefield Redsec Elite Series inizierà già dal 10 dicembre 2025 e offrirà eventi e azione in cui i migliori giocatori potranno competere per premi in denaro e altro ancora.

Come spiegato in un post sul blog: "Progettata per introdurre un gioco più competitivo nella franchigia offrendo allo stesso tempo alla nostra comunità un nuovo modo per salire di grado, la Serie Elite è la destinazione principale della competizione Battlefield, mostrando il meglio competitivo che Battlefield Redsec ha da offrire a livello globale attraverso Battle Royale e Gauntlet."

La struttura prevede una serie di cash cup settimanali offerti in tutta l'EMEA, le Americhe e l'Asia-Pacifico, con oltre 1 milione di dollari in premi in tavola durante la prima stagione, che si svolgerà dal 10 dicembre al 18 gennaio. Ci sarà un Open Series dove tutti i giocatori potranno competere per premi, e anche un Elite Series principale dove 50 capitani di squadra selezionati a mano da ogni regione si sfideranno con una squadra di quattro giocatori della loro selezione. Qui dovrebbe essere il punto più alto dell'azione Battlefield come "questi 600 concorrenti totali rappresentano non solo i migliori giocatori di Battlefield della nostra community, ma anche i migliori talenti FPS al mondo."

Anche se puoi aspettarti eventi Open Series che si terranno il 12 e 19 dicembre e il 9 e 17 gennaio, il Elite Series della Stagione 1 si concluderà prima della fine dell'anno, dato che tutto si svolgerà dal 10 al 18 dicembre. Per quanto riguarda i giocatori presenti, questi devono ancora essere annunciati, ma viene menzionato che questo è solo l'inizio del futuro competitivo di Battlefield, come spiegato in dettaglio:

"Per quanto riguarda i nostri piani competitivi immediati per il 2026, puntiamo sia alla Elite Series che all'Open Series che alla Open Series nelle future stagioni. Essendo un formato unico nel mondo competitivo, monitoreremo attentamente i feedback dei giocatori e della comunità per garantire che i formati siano piacevoli da guardare quanto da giocare."

Guarderai o parteciperai al Redsec Elite Series ?