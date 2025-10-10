Battlefield 6 supera i 700 000 giocatori simultanei su Steam

HQ

La guerra è iniziata. Almeno in forma digitale, con Battlefield 6 che irrompono sulla scena e i giocatori che si riversano in massa con più di 720.000 giocatori simultanei al momento in cui scriviamo. In altre parole, sembra davvero un successo clamoroso e, come previsto, l'improvviso afflusso di giocatori ha creato alcune code.

Per fortuna, sembra che EA e Dice siano arrivati preparati e in una dichiarazione sui social media hanno assicurato che il tempo di attesa dovrebbe essere minimo e che stanno lasciando entrare il maggior numero di giocatori consentito dai server.

"Con il gioco ora disponibile, molti di voi si stanno tuffando nello stesso momento. Per aiutare a mantenere le cose fluide e stabili per tutti, le code di accesso sono attive durante questo momento di picco del lancio. Stiamo facendo entrare il maggior numero possibile di voi, quindi le code dovrebbero essere relativamente brevi".

Ora la grande domanda è quanto bene Battlefield 6 farà durante il fine settimana, e se riusciranno a rompere quella magica barriera del milione di giocatori.

Ti sei già unito alla lotta online?