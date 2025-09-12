Battlefield 6 svela la nuova colonna sonora dei Limp Bizkit

HQ

Ora che siamo a settembre inoltrato, la corsa alla guerra degli sparatutto in prima persona multiplayer sta entrando in DEFCON 2 sull'orlo del dispiegamento. Call of Duty: Black Ops 7 è il favorito, ma Battlefield 6 sta iniziando a schierare artiglieria pesante e reclutare appassionati, nuovi arrivati e veterani, che credono che questo potrebbe essere il grande ritorno promesso dal franchise.

Anche Electronic Arts sta entrando nello spirito combattivo e ha ora svelato una nuova traccia per la colonna sonora del gioco, prodotta nientemeno che da Limp Bizkit, intitolata "Making Love to Morgan Wallen". È una traccia esplosiva e sicuramente alleggerirà l'attesa nella lobby prima di entrare nel gioco. Puoi ascoltarlo sul canale YouTube dell'artista e non vedi l'ora di ascoltarlo in esclusiva quando Battlefield 6 arriverà su PC e console il 10 ottobre.

Cosa ne pensi di Making Love to Morgan Wallen dei Limp Bizkit come nuovo Battlefield 6 inno?