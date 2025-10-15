Battlefield 6 vende 6,5 milioni di copie secondo gli analisti

HQ

La guerra digitale è in pieno svolgimento. E anche se tecnicamente non prenderà il via fino all'arrivo di Call of Duty di quest'anno tra poche settimane, non c'è dubbio che Battlefield 6 sia iniziato alla grande. Secondo gli analisti, lo sparatutto ha venduto oltre 6,5 milioni di copie e così facendo si stima che abbia generato oltre 350 milioni di dollari di fatturato. Tenete presente, però, che questi numeri devono ancora essere confermati da EA o Dice.

Scavando un po' più a fondo, ci sono segnali che indicano che la maggior parte delle vendite avviene su PC. Con Steam che da solo dovrebbe rappresentare quasi il 70% di tutte le vendite. Almeno secondo la società di analisi Alinea che sostiene che questa straordinaria performance è in linea con quanto previsto. Il portavoce Rhys Elliott ha dichiarato:

"Dopo anni di passi falsi, la serie Battlefield è tornata con un debutto commerciale francamente oltraggioso, con oltre 6,5 milioni di unità vendute nei primi giorni su PC e console, secondo le nostre stime",

Ha poi proseguito evidenziando le entrate e ha detto:

"Ciò si traduce in oltre 350 milioni di dollari di entrate lorde, mettendo Battlefield 6 nella conversazione con i più grandi lanci dell'anno – no, della generazione – ".

