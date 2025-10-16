Battlefield 6 vende oltre 7 milioni di copie in tre giorni

HQ

Ieri abbiamo sentito alcune voci su Battlefield 6 che venderà più di sei milioni di copie, qualcosa che EA ora non solo conferma, ma ha altro da condividere. In un comunicato stampa, la società rivela che durante i primi tre giorni sono state vendute ben sette milioni di copie del gioco. Un nuovo record per il franchise e secondo i loro dati un totale di 172 milioni di battaglie si sono giocate in questi giorni, oltre a oltre 15 milioni di ore di gioco in streaming.

In un accorato messaggio ai fan, il general manager di Battlefield ha dichiarato:

"Prima di tutto vogliamo ringraziare i nostri giocatori. Battlefield 6 è stato costruito con i nostri fan. Dall'idea iniziale all'implementazione di Battlefield Labs e all'Open Beta da record, siamo stati ossessionati dal feedback dei giocatori. Insieme, con i nostri giocatori abbiamo avuto un unico obiettivo: creare il miglior Battlefield di sempre. E questo è solo l'inizio: mancano solo 12 giorni alla nostra prima stagione di nuovi contenuti".

Ma ci sono ovviamente delle sfide da affrontare. Il team ha bisogno di mantenere l'interesse dei giocatori e soprattutto nelle prossime settimane, quando si troveranno faccia a faccia con il Call of Duty di quest'anno.

Stai giocando a Battlefield 6 ?