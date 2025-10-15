Battlefield è stato il "Dungeons & Dragons degli sparatutto", afferma il produttore senior

HQ

Nonostante alcuni intoppi con le prestazioni, il matchmaking e altro ancora, Battlefield 6 sembra un forte ritorno per il franchise di sparatutto. Ci sono discussioni costanti sul fatto che quest'anno supererà Call of Duty sotto alcuni aspetti, eppure all'inizio c'erano ambizioni molto diverse per Battlefield.

Parlando con GQ, il produttore senior di Dice David Sirland ha detto che pensava che Battlefield fosse più uno sparatutto di nicchia. "Quando ho iniziato, Battlefield era una nicchia di nicchia, era quasi il Dungeons and Dragons degli sparatutto", ha detto. "Penso che Battlefield sia sopravvissuto così a lungo perché il nucleo dell'esperienza era così ambizioso all'epoca", ha aggiunto Jeremy Chubb, produttore di Dice.

È chiaro che il franchise ha fatto molta strada dai suoi umili inizi, ma lo stesso si potrebbe dire per il suo principale concorrente in Call of Duty. Vince Zampella, l'attuale capo di Battlefield e fondatore di Infinity Ward, ha descritto come è nato Call of Duty. "L'unico motivo per cui esiste Call of Duty è perché EA era un", ha detto, ricordando come ha lasciato EA per una disputa riguardante Medal of Honor più di 20 anni fa.