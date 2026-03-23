Battlefield: Hardline viene rimosso dalle console

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EA ha deciso di chiudere la spina a uno dei suoi giochi Battlefield, beh... Almeno la spina della console. In un nuovo aggiornamento sui social media, si rivela che Battlefield: Hardline viene rimosso sia da PS4 che da Xbox One e che i servizi online del gioco si concluderanno anche in estate.

La data specifica è fissata per venerdì 22 maggio, con questo giorno in cui il gioco viene rimosso dai negozi digitali, rendendo impossibile acquistare sia lui che i suoi DLC su console. La cessazione dei servizi online avverrà un mese dopo, lunedì 22 giugno. I possessori potranno comunque accedere e giocare alla parte single-player del gioco, anche se l'elemento multiplayer (che è probabilmente ciò per cui Battlefield è più conosciuto) sarà inaccessibile.

Nonostante questo cambiamento, EA ha scelto di risparmiare la versione PC del gioco, che rimarrà nei negozi, elencata e offrendo un'azione online completamente funzionante per il prossimo futuro. Questo potrebbe non rimanere così a tempo indeterminato, poiché la dichiarazione spiega che la versione PC è al sicuro dall'"aggiornamento di oggi".

Per farla breve, se Battlefield: Hardline è uno dei giochi di Battlefield che non hai ancora provato, se sei un giocatore console sarebbe saggio timbrare il gioco entro qualche mese.