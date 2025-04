Battlefield Labs non rappresenta il prodotto finale, ricorda ai giocatori il community manager di EA

HQ

Da quando i playtest hanno iniziato a svolgersi nei Laboratori di Battlefield, sono arrivate segnalazioni a destra e a sinistra sul nuovo gioco Battlefield, indicando varie funzionalità al suo interno. Tuttavia, EA desidera ricordare a tutti noi che, sebbene questi rapporti possano essere convincenti, Battlefield Labs è un luogo principalmente per la sperimentazione.

Un laboratorio... per gli esperimenti? Non poteva essere! In tutta serietà, questi rapporti sembrano aver preso la capra del community manager globale Totalfps, che ha iniziato un pesante commento su Reddit (tramite Eurogamer) dicendo "ok, basta".

"Voglio ricordare a tutti che le cose che stanno accadendo nei Laboratori di Battlefield potrebbero o meno arrivare al traguardo finale", hanno detto. "Questa è la cosa più bella di questo programma, ci permette di essere creativi, vedere cosa funziona con le persone coinvolte, ottenere un feedback istruito e informato da coloro che partecipano e potenzialmente individuare anche bug intorno alle funzionalità".

Totalfps chiama anche coloro che cercano clic rapidi affermando che qualcosa in Labs verrà inserito nel prodotto finale. "Gli individui sono e continueranno ad essere rimossi se continuano a violare l'NDA che hanno accettato... Anche se il fascino di una breve fama su Internet potrebbe essere allettante, mina i nostri sforzi per rimanere aperti e comunicativi. E onestamente, se questa è la tua intenzione, allora mi chiedo dove questo si allinei con gli interessi della nostra, QUESTA, comunità".

Quindi, forse aggiungi un pizzico di sale in più a ogni nuova voce su Battlefield che senti, poiché sembra che EA non sia ancora completamente decisa su cosa entrerà e non entrerà nel prodotto finale a questo punto. Speriamo presto di avere altre notizie ufficiali da approfondire.

L'uscita di un nuovo gioco di Battlefield è prevista per quest'anno su Xbox Series X/S, PS5 e PC.