Battlefield Labs suggerisce che Electronic Arts sta pianificando di introdurre un modello di abbonamento a Battlefield

Questo è qualcosa che dividerà i fan di Battlefield in più campi. O non ti piacerà, o lo odierai direttamente o, naturalmente, c'è sempre la possibilità che ti andrà benissimo.

I dataminer hanno trovato segnali in Battlefield Labs che suggeriscono che Electronic Arts sta pianificando di introdurre un modello di abbonamento che includerebbe il prossimo Battle Pass insieme a una serie di altri vantaggi. L'idea di pagare per i vantaggi è sempre una questione scottante e molti giocatori ritengono che non appartenga a giochi come Call of Duty o Battlefield.

Gamerant elenca le seguenti funzionalità presumibilmente incluse nell'abbonamento Pro:



Include tutti i vantaggi e le ricompense del Battle Pass



Accesso istantaneo a sei oggetti cosmetici esclusivi di Battlefield Pro



+10% Exp Pass di battaglia



Battlefield Portal: Ospita un server persistente



20 salti di livello



Accesso a un percorso bonus esclusivo con contenuti extra esclusivi



Accesso al caveau delle sfide di Battlefield Pro



Stazione radio Pro



Allora, cosa ne pensi di un abbonamento Pro? Ti abbonerai?