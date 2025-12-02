Battlefield Labs viene riattivato oggi

HQ

Ora che Battlefield 6 è in commercio da quasi un paio di mesi, potresti pensare che non ci sia più bisogno dell'iniziativa Battlefield Labs guidata dalla comunità, ma sarebbe sbagliato. Il gioco ha un ampio piano di live-service in attendenza e, a tal fine, l'iniziativa viene riattivata oggi per garantire che Battlefield Studios mantenga ciò che i fan si aspettano dal progetto.

Come confermato in un post sui social media, Battlefield Studios rivela che Battlefield Labs tornerà per aiutarli a "offrire il più grande ed entusiasmante servizio live di Battlefield nella storia del franchise."

Le prossime sessioni punteranno a mettere in luce alcuni dei cambiamenti e aggiunte previsti per il gioco nell'aggiornamento del 9 dicembre della prossima settimana, la fase finale delle aggiunte della Stagione 1 nel 2025. Questo includerà un miglioramento dei passi audio, miglioramenti nella rete e nella registrazione dei successi, e modifiche più ampie anche all'intero gioco.

Oltre a questo, si nota che Battlefield Labs avrà anche sessioni di gioco pianificate e sessioni di avviso rapido, tutte come parte di uno sforzo per ottenere "rapide intuizioni su cambiamenti di gameplay mirati che beneficiano di feedback immediato della community."

Inoltre, ci viene detto che in futuro l'iniziativa sarà utilizzata per mettere in luce "una gamma più ampia di concetti iniziali e scenari sperimentali che traggono beneficio da una reale visione del giocatore." Potrebbero esserci nuove mappe ed esperienze, nuove modalità e regole, meccaniche e sistemi prototipi, cambiamenti ambientali, momenti stagionali futuri e miglioramenti di stabilità e prestazioni.

In sostanza, ancora una volta Battlefield Studios vuole l'aiuto della comunità per rendere Battlefield 6 il migliore possibile.