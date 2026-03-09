Battlefield Studios colpita da licenziamenti nonostante il grande successo di Battlefield 6

HQ

È passato solo un mese che abbiamo riportato che Battlefield 6, EA Sports FC 26 e Apex Legends sono stati accreditati da EA per record di booking netti secondo l'ultimo rapporto finanziario dell'editore. Ma né questo, né il fatto che lo sparatutto diventi il gioco più venduto del 2025 nel suo paese d'origine, impediranno a EA di licenziare un numero non dichiarato di dipendenti in tutti i Battlefield Studios.

Come riporta IGN, la mossa sta influenzando team come DICE, Criterion, Ripple Effect e Motive. Ai dipendenti è stato detto che il ridimensionamento è una risposta a un "riallineamento" delle risorse di sviluppo, mentre un team centrale rimane concentrato sui servizi online post-lancio di BF6. Questa è la spiegazione completa di EA ottenuta dalla fonte:

"Abbiamo apportato alcune modifiche all'interno della nostra organizzazione Battlefield per allineare meglio le nostre squadre a ciò che conta di più per la nostra comunità. Battlefield rimane una delle nostre priorità più grandi e continuiamo a investire nel franchise, guidati dai feedback dei giocatori e dalle intuizioni di Battlefield Labs."

Il gioco è stato recentemente criticato per ritardi stagionali e per lo scioglimento delle lobby, e sia la sua popolarità che l'attività online sembrano essere diminuite ultimamente. Tuttavia, il gioco è stato accolto da milioni di persone nel più grande lancio di sempre della serie solo pochi mesi fa, quindi è nell'interesse dell'editore e della community che il gioco attuale possa recuperare il tempo e che nuovi titoli ambiziosi arrivino nel prossimo futuro.