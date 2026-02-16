Battlefield Studios sta discutendo di cambiare le controverse lobby di scioglimento

HQ

Uno dei principali argomenti di discussione e delle aree di critica che Battlefield 6 ancora affronta dalla comunità riguarda lo scioglimento delle lobby. Il presupposto è che dopo ogni partita, la lobby viene frantumata e i vari giocatori/squadre devono nuovamente fare matchmaking per una nuova partita, invece di prendere semplicemente una lobby già piena e far muovere l'azione più velocemente. Il motivo riguarda l'equilibrio delle lobby e l'assicurarsi che ogni partita sia meglio abbinata per incoraggiare partite più eque, tuttavia per un titolo che riunisce tanti giocatori contemporaneamente quanto Battlefield 6, questo processo spesso significa che ti ritrovi con lobby piene di bot o che devi fare matchmaking per un lungo periodo per trovare qualcosa di più umano.

Ancora una volta, le critiche sono state piuttosto forti sul fatto che questo sia ancora così quattro mesi dopo il lancio. In una recente intervista con DICE (il corpo principale della famiglia Battlefield Studios), abbiamo avuto l'opportunità di chiedere al produttore Phil Girette se ci fossero piani per modificare o modificare la controversa feature.

"Non possiamo ancora annunciare nulla, ma vediamo i feedback e giocare insieme con amici, o con sconosciuti con cui vuoi continuare a giocare, è una parte importante del semplice giocare e socializzare. Quindi è sicuramente un posto dove vogliamo vedere più miglioramenti."

Quindi, è sicuramente un'area da migliorare, nelle parole di DICE. Non è sicuro quando o se questa funzione verrà affrontata, ma la buona notizia è che è nel mirino degli sviluppatori.