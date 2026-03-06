Battleplan Anteprima del gameplay: un nuovo giocatore entra nel teatro della guerra

Ti piace il concetto dietro Hearts of Iron ma lo trovi un po' troppo difficile? Allora Battleplan potrebbe essere il gioco giusto per te. Questa settimana ho avuto l'opportunità di testare una versione estesa di questo titolo e, proprio come molti altri titoli del genere, è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono sparite tutte le micro-gestioni, la diplomazia e lo sviluppo delle capacità industriali. Crei e strutturi le tue forze come una delle diverse fazioni in guerra. Nella versione che ho testato, ho potuto scegliere gli Alleati. Purtroppo, questa volta le altre fazioni non erano disponibili. È stato dopo aver scelto schieramento che ho capito che questa era un'esperienza diversa. Ciò che rende unico questo titolo è che sviluppa ulteriormente il concetto di tracciare linee di battaglia e comandare le truppe da Hearts of Iron IV. In Battleplan, ricevi la tua missione dai tuoi superiori e, come generale, devi assicurarti che le tue truppe possano portarla a termine.

Il tuo mondo di gioco è una scacchiera con una mappa di un'area per cui devi combattere. Potrebbe essere in Inghilterra, Europa o Nord Africa. Costruisci le tue truppe usando tipi di truppe, quartier generale e altri elementi. Questi vengono poi disposti in gruppi più grandi e collegati tra loro tracciando linee tra le loro carte in un menu. Può essere utile collegare un quartier generale con le tue truppe in modo che possano ottenere più facilmente rifornimenti, bonus e altri oggetti. Ricorda in parte il sistema gerarchico di Hearts of Iron, ma qui è decisamente più semplice. La demo mi ha fornito template pronti e la modalità allenamento spiega come procedere se sei incerto. Una volta fatto questo e non hai superato i limiti di peso della tua forza, questi tipi di truppe vengono inseriti nel mondo di gioco. Puoi poi prendere il controllo e iniziare a fare ciò che il titolo intende principalmente: vincere guerre.

Organizzare le truppe e decidere chi guida è semplice e intuitivo.

Poiché non sei un ufficiale o sergente incompetente, non devi disturbarti a incontrare le tue truppe. Usi uno strumento pennello per disegnare intuitivamente dove dovrebbe essere la linea frontale. Scegli quali tipi di truppe inviare lì, e poi decidi cosa dovrebbero fare le truppe. Se dovrebbero attaccare una città, fortificare un punto importante o occuparla rapidamente, è facile decidere proprio questo. Ogni singola missione che crei segna un indicatore sul cronometro. Il marcatore ti dice quanto tempo ci vorrà. È perfettamente possibile aggiungerne più alla volta, ma bisogna sapere che diversi tipi di truppe non attaccano di notte. Per questo motivo, devi pianificare le tue operazioni in base all'orologio. Ad esempio, quanto tempo richiederà un attacco di artiglieria seguito da un rapido attacco di carri armati. Questo garantisce che i tuoi attacchi siano sincronizzati e ottieni i migliori risultati possibili.

Ho trovato i Battleplans intuitivamente facili da imparare e adatti ai nuovi giocatori del genere. Questo perché è più un gioco arcade che un simulatore approfondito. Ci sono anche elementi di simulazione, statistiche e altre funzionalità che puoi sfruttare a tuo vantaggio. Ho trovato Battplan un po' come Theme Hospital è per Project Hospital, o Simstad per Simcity 4. Non è il più profondo, complesso o difficile, ma è ben fatto, divertente e coinvolgente. Si regge da solo e offre una configurazione interessante. Devi concentrarti solo su una cosa, ovvero i tuoi soldati e i tipi di truppe. In questo senso, ricorda di più Warno senza offrire la stessa profondità tattica e strategica.

Attingi direttamente al mondo di gioco e crei ordini per le tue truppe.

Sono abbastanza fiducioso che possa essere un gioco davvero buono. Foolish Mortals Games ha un concept vincente con questo titolo. Se riuscissero a migliorare un po' gli avversari controllati dall'IA, penso che questo potrebbe essere uno dei titoli più adatti ai principianti di Slitherine. Diventa subito chiaro che non stanno puntando ai veterani del genere. L'importanza dei generali e dei bonus è facile da comprendere, e come applicarli è piuttosto semplice. Indipendentemente dai generali che compri o usi per guidare le tue forze (sono loro che danno bonus tramite il quartier generale), hanno un loro utilizzo. Il gioco è bravo a spiegare cosa significano le cose che fai. Non vedo l'ora di provare le battaglie più grandi così da potermi davvero immergere. Ho sempre amato il lato più macro-intensivo e operativo dei giochi di strategia di guerra, quindi se sei come me, potrebbe valere la pena provarlo.

Se ti interessa, c'è una demo che puoi provare tramite Steam. Non è ricco di contenuti come la mia versione anteprima, ma avrai un'idea chiara di cosa ha da offrire. Non è solo il gameplay ad essere di altissimo livello. Il doppiaggio è buono, e sia la musica che la grafica fanno il loro lavoro senza intralciarli. L'interfaccia utente è pulita, rendendo facile costruire le truppe. Non sei mai sopraffatto dalle informazioni e puoi fare guerra e dare ordini alle tue truppe al tuo ritmo. Anche se il ritmo è relativamente alto poiché il gioco si svolge in tempo reale, puoi mettere in pausa, rallentare e accelerare l'azione. Questo mi porta a concludere che finora ho pochissime critiche per questo titolo.

Tutte le truppe a mia disposizione avevano una piccola enciclopedia ben scritta su di sé.

La mia principale critica al momento è che l'opposizione ai computer è un po' piatta. Penso che piccoli aggiustamenti al comportamento potrebbero rendere il gioco più impegnativo. Allo stesso tempo, devo sottolineare che quello che ho testato è avvenuto all'inizio della campagna. Questo significa che le battaglie non sono state particolarmente grandi e che il computer ha trattenuto il controllo. In modalità allenamento, l'avversario controllato dal computer non ti attacca affatto. Detto ciò, sarà davvero emozionante testare la versione completa del gioco. Non ho ancora visto come funzionano le potenze dell'Asse e non ho testato tutti i tipi di truppe. Sarà anche emozionante vedere se gli avversari controllati dal computer riusciranno a mettermi alla prova come giocatore su campi di battaglia più ampi.

Se sei interessato a un gioco di strategia di guerra facile da giocare che prende in prestito idee da Hearts of Iron IV e si regge da solo, questo è qualcosa che dovresti provare. Il mio tempo con questo gioco è stato positivo per tutto il tempo e, anche se apprezzo i titoli difficili del genere, questo è un ottimo esempio di qualcosa di più leggero che riesce comunque a interessarmi. Se la versione completa è altrettanto impressionante nel complesso, potrebbe essere uno dei migliori titoli dell'anno nel suo genere. Terrò sicuramente d'occhio questa cosa, e penso che dovresti farlo anche tu. Soprattutto se non ti dispiace una configurazione e un livello di difficoltà leggermente più semplici.