Battlestar Galactica è una delle migliori serie di fantascienza mai realizzate. Ecco perché sono stato felice di provare Battlestar Galactica: Scattered Hopes, dato che è un gioco che mira a catturare il meglio della sua controparte televisiva. Proprio come nella serie, tutto inizia con i pianeti attaccati e gradualmente distrutti dalla razza AI Cylon, dove queste macchine super-intelligenti hanno precedentemente dichiarato guerra alle 12 colonie che compongono "l'umanità".

Questo titolo è sviluppato come roguelite e segue un'astronave inseguita attraverso la galassia dal suo nemico. Partiamo dalla stessa premessa della serie TV moderna, anche se non abbiamo accesso agli stessi sistemi d'arma avanzati e alle astronavi. Invece, abbiamo navi da guerra più piccole e il nostro obiettivo è sia sopravvivere sia raccogliere i resti dei nostri alleati, mentre in pratica è una configurazione che avviene a fasi. Si combatte in una fase e si ripara, si sviluppa, si immettono ordini e così via nell'altra fase, e questi si alternano tra loro. Se hai appena combattuto i Cylon che ti hanno trovato e sono saltati in salvo, hai un certo numero di punti/azioni da usare prima che ti trovino di nuovo, portando a una fase di combattimento in cui l'obiettivo è sopravvivere così da poter saltare al sistema successivo. È un ciclo di gioco semplice ma che funziona bene.

Le battaglie sono varie grazie alle diverse navi nemiche e ai bonus che questo conferisce ai nemici. I nemici d'élite in certi sistemi stellari aiutano anche ad aggiungere varietà alle battaglie.

La fase di combattimento è in tempo reale con una funzione di pausa, ed è uno scontro su piccola scala con poche astronavi e abilità sotto il tuo controllo. Ricorda in parte il funzionamento di certi giochi mobili e questo rende più facile posizionarti, manovrare e resistere finché non puoi fare il salto in un nuovo sistema solare. Mi piace questa configurazione; È abbastanza caotico da farti mantenere il controllo e abbastanza impegnativo da non perderti nelle meccaniche di gioco. Il nostro obiettivo è sopravvivere, non sconfiggere il nemico, e penso che Alt Shift abbia ragione, poiché la sfida cresce gradualmente con navi nemiche più resistenti e una maggiore varietà di ciò che ti viene lanciato. Man mano che il gioco avanza, puoi potenziare e addestrare i tuoi piloti per ottenere più abilità in combattimento, mentre una strategia che ho adottato all'inizio è stata acquisire quanti più eroi possibile, così da avere maggiore libertà nel combattimento e nei bonus che offrivano per risolvere problemi a bordo dell'astronave. Ad esempio, un personaggio può riparare cose gratuitamente senza spendere un'azione.

I dialoghi e i personaggi variano leggermente da una campagna all'altra.

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La seconda fase è la classica "risolvi un paio dei problemi che stai affrontando". Di solito hai crisi a bordo, e molte più di quante tu possa risolvere prima della prossima battaglia, e devi scegliere e spendere saggiamente le risorse che hai guadagnato con fatica. Questo è difficile quanto in altri titoli simili come FTL, poiché devi convivere con capacità e debolezze limitate. Può essere paragonato a un atto di equilibrio in cui scegli in cosa sarai leggermente peggiore nella battaglia successiva e sei costretto a dare priorità se avere meno salute perché devi dare priorità alle risorse delle armi o a qualcos'altro che ti servono.

La variazione si presenta sotto forma della nave madre nemica, che offre diversi bonus alle battaglie, ambienti che possono contenere pericoli e personaggi generati casualmente a ogni partita. Ci sono anche alcune abilità che non puoi sbloccare in una sola partita. Purtroppo, dopo solo due o tre rigiocate, diventa evidente che il contenuto non è abbastanza vario prima di iniziare a vedere gli stessi eventi, situazioni e molto altro. In un roguelite, questo è un problema preoccupante. Va detto, però, che i contenuti presenti sono ben realizzati, specialmente le catene di missioni leggermente più lunghe e quando devi cercare un Cylon a bordo che finge di essere uno dei tuoi ma con un aspetto umano.

Non devi solo prenderti cura della tua astronave, ma anche assicurarti che le astronavi civili e i loro equipaggi siano ben tutelati.

Se ti è piaciuta la serie TV e, soprattutto, il genere roguelite, questo è un gioco competente nonostante la mancanza di varietà. Anche se non è nemmeno lontanamente buono come Battlestar Galactica Deadlock, resta comunque uno dei migliori giochi che portano il nome della saga. Visivamente è piuttosto primitivo, ma grazie alla prospettiva zoomata in allontanamento appare comunque perfettamente accettabile, avendo un aspetto un po' pixelato quando ti avvicini alle astronavi. Da lontano, i colori risaltano e l'aspetto è decente, e anche i ritratti dei personaggi durante le conversazioni sono buoni. Sembra di far parte della serie TV Battlestar Galactica quando giochi a questo. La musica, però, è la protagonista dello spettacolo, grazie a brani che ricordano la serie del 2004.

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A parte un paio di piccoli problemi tecnici con il testo, non ho incontrato problemi importanti. Viviamo in un'epoca in cui molti giochi vengono rilasciati in uno stato piuttosto buggado, e questo non è uno di questi. Piuttosto, il gioco gira senza problemi su vari hardware e funziona immediatamente quando lo avvii. Anche se suoni ed effetti sono scarsi, esplosioni, allarmi e altri suoni risultano un po' vaghi e non riescono a trasmettere i suoni iconici del franchise. Grazie al fatto che replica il materiale originale, la musica è forse la cosa migliore del gioco, poiché c'è uno stile musicale unico nell'universo di Battlestar e qui si ritrova questo aspetto. Purtroppo, il resto del paesaggio sonoro non ha la stessa forte identità di Battlestar.

Ci sono diverse aree a bordo dell'astronave. Nel bar puoi chiacchierare con i tuoi compagni di equipaggio e giocare.

Nell'hangar e nel laboratorio di ricerca, puoi aggiornare le tue astronavi e sviluppare tecnologie per aiutarti.

Se ti piacciono i giochi in stile FTL ambientati nell'universo di Battlestar Galactica, questo è un gioco perfettamente accettabile. Ha problemi con i contenuti ripetitivi e, dal punto di vista meccanico, è semplice, con un focus sul sopravvivere il più a lungo possibile piuttosto che sul sconfiggere tutti i nemici. Anche se non sono così entusiasta di questa configurazione come quella vista in Deadlock, è comunque un titolo che vale la pena provare se ti sembra interessante. Non ci sono molti giochi che riescano a trarre ispirazione da FTL e siano comunque titoli degni di questo genere, e se sei interessato a buone alternative all'interno dei roguelite, hai un debole per Battlestar Galactica e vuoi vivere l'incubo che l'equipaggio della serie TV ha dovuto affrontare, penso che dovresti provare questo gioco.

Dopo un paio di round, il mondo inizia ad allargarsi e puoi scegliere a quale sistema saltare.

Gli incarichi possono essere assegnati in diversi punti a bordo, ma di solito verrai portato direttamente al ponte.