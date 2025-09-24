Baywatch ha ricevuto il via libera per un ritorno

HQ

Dal momento che tutto ciò che è vecchio è di nuovo nuovo nuovo a Hollywood, c'è stato a lungo un dibattito sul fatto che Tinseltown stia esaurendo le idee, con molti che sostengono che spesso sarebbe meglio non sfruttare i vecchi concetti in quanto sminuiscono più di quanto aggiungono.

Partiamo dal presupposto che le notizie di oggi non faranno cambiare idea a tutti coloro che sono critici, ma Deadline ora riporta che Baywatch sta ufficialmente tornando. Se ne discute da tempo, ma ora sono stati ordinati dodici episodi sotto la direzione di Matt Nix (Burn Notice, True Lies), con una premiere prevista nella stagione 2026-2027.

La popolarissima serie originale degli anni '90 è stata ambientata a Los Angeles e l'idea è che anche questa serie sarà ambientata nella stessa location. Tuttavia, non è ancora del tutto definitivo, e si dice che l'Australia possa essere presa in considerazione per motivi fiscali.

A quanto pare la serie offrirà "salvataggi adrenalinici, relazioni intricate, chimica complicata ed eroismo sulla spiaggia che hanno definito l'originale", ma ovviamente con nuovi attori. Tuttavia, era innegabile che le sequenze al rallentatore, i costumi da bagno rossi e le star come Erika Eleniak e Pamela Anderson fossero una delle ragioni principali per cui le persone guardavano la serie in passato, e la domanda è: questi drammi sulla spiaggia saranno così popolari nel clima televisivo di oggi, un po' meno esplicito?