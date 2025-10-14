BCN Game Fest si consolida alla sua prima edizione come il più grande evento del Sud Europa

HQ

Come già saprete se siete lettori abituali di Gamereactor, lo scorso fine settimana si è tenuto il BCN Game fest, il primo del suo nome, ma in realtà l'ottava edizione di quello che un tempo era noto come IndieDevDay. Il cambio di nome è arrivato con un nuovo progetto, più grande e ambizioso per l'evento, ampliandone il respiro internazionale e richiamando l'attenzione sul fatto che più sviluppatori, studi e aziende del settore si riuniranno a La Farga de L'Hospitalet (Barcellona) per sviluppare incontri di lavoro, ma anche per promuovere e amare i videogiochi.

Gamereactor è stato un Media Partner internazionale dell'evento, di cui abbiamo parlato di persona e di cui vi porteremo tutta la nostra copertura dell'evento nei prossimi giorni dalla sottopagina dedicata, e ora abbiamo i primi dati da offrirvi sull'edizione di quest'anno. Perché sì, il BCN Game Fest 2025 può già essere considerato un successo clamoroso.

Il più grande evento videoludico del Sud Europa

In numeri chiari, 17.000 i partecipanti che hanno attraversato La Farga tra il 10 e il 12 ottobre, prendendo parte alle 65 attività in programma e verificando gli oltre 200 giochi presenti nell'area espositiva. Di queste, alcune sono arrivate da delegazioni inviate da Messico, Brasile, Portogallo, Germania e Francia, ma soprattutto dal Giappone, che è stato nominato Ospite d'Onore per questa edizione. Hanno partecipato anche 40 editori nazionali e internazionali con un'agenda aziendale, e ci sono stati più di 1.200 incontri B2B, oltre a dodici istituzioni accademiche partecipanti.

Toei Animation ha avuto una presenza di rilievo e ha presentato il suo prossimo titolo, Re:VER PROJECT-TOKYO, e tutti concordano sul fatto che l'intervista con Yasuhiro Ohori (creatore di Alundra e Alundra II, e regista di Matrix Soft), condotta dal nostro editor David Caballero, è stata il fulcro della programmazione di questa prima edizione. L'evento è stato seguito anche su Twitch, dove ha raggiunto picchi di oltre 3.000 spettatori simultanei.

Il BCN Game Fest 2025 si è così affermato come il più grande evento videoludico del sud Europa, e come una data di spicco nel calendario autunnale del settore.