Beacn Mic & Mix Crea

Molte persone vogliono entrare nel mercato dei microfoni per lo streaming, in genere a fasce di prezzo in cui si investe molto in qualcosa che si potrebbe rapidamente abbandonare di nuovo (un po' come andare a cavallo), o si acquista così a buon mercato che l'attrezzatura deve essere sostituita con un modello migliore molto rapidamente (anche un po' come i cavalli). Beacn è un'azienda canadese che esiste da alcuni anni e si concentra su segmenti specifici con prodotti mirati. La loro filosofia di design è relativamente elegante e funzionale ed è disponibile in bianco o nero.

I prezzi non sono irragionevoli, ma nemmeno economici. Un Mix Create normalmente costa £ 220, ma può essere trovato per molto meno. Un Mic ha normalmente un prezzo di £ 280, ma può essere acquistato a un prezzo inferiore quando è in offerta. Il braccio, che è sia a basso profilo che con filettature da 5/8 e 3/8, costa normalmente £ 109.

Beacn Mic è un microfono broadcast che funziona su USB-C. Ciò significa che non hai bisogno di un'interfaccia XLR, ma dipendi da un computer per tutto. Tuttavia, questo è raramente un problema negli scenari in cui il microfono viene generalmente utilizzato, soprattutto perché raramente sono necessari cavi lunghi o un microfono che richiede molta potenza.

Il microfono è racchiuso in un alloggiamento in alluminio e ha un filtro pop integrato, DAC, supporto regolabile, DSP e persino un piccolo amplificatore per cuffie. Un anello RGB funge sia da indicatore di livello che da indicatore di silenziamento. A prima vista sembra orribile, ma gli effetti cromatici sono in realtà molto più fluidi di quanto temettessi. Tuttavia, sarebbe stato bello se il filtro pop fosse stato commutabile.

Una cosa che non capisco è perché non viene fornito con un piccolo supporto da tavolo. Non ha senso. Il microfono è anche piuttosto pesante (3/4 kg), il che è un po' divertente quando è progettato specificamente per essere montato su un braccio del microfono. Ha anche la cancellazione del rumore integrata che non solo rimuove il rumore di fondo come le ventole del computer, ma funziona anche in tempo reale. Creato per scenari di utilizzo specifici, utilizza un pattern di pickup cardioide, e per di più acuto.

Il software, Beacn App, funziona solo con i prodotti collegati, quindi per preimpostare qualsiasi cosa. I driver sono integrati, quindi i prodotti non possono essere utilizzati senza il software, almeno non senza installarlo. Ho sentimenti contrastanti riguardo all'app. Nella mia configurazione relativamente semplice, ha funzionato bene, ma molti segnalano problemi con configurazioni più complesse. Sembra ovvio per lo streaming, che è enfatizzato dai colori flash e neon che rendono molto chiaro ciò che fa ogni pulsante. La mia più grande critica è che la funzione EQ ha solo 8 bande, probabilmente perché c'è molta enfasi sugli effetti.

La qualità della registrazione non è affatto male: il microfono offre un audio a 32 bit neutro e aperto, ma chiaramente rivolto alle voci. Senza il software, tuttavia, suona un po' squadrato e manca di bassi. Con il modello di registrazione fisso, vale la pena notare che è più adatto come un vero microfono per podcast che come microfono per lo streaming in cui ci si può sedere lontano da esso. La sensibilità non è eccezionale, quindi preparati ad alzarla un po'. Tuttavia, quando tutto è impostato correttamente e la funzione compressore è attivata, il suono migliora notevolmente.

Beacn Mix Create è una solida offerta per un'interfaccia audio semplice ma efficace in grado di gestire i segnali audio in entrata e in uscita dal computer in vari modi, il tutto tramite software. È commercializzato per giocatori, streamer e creatori di contenuti, ma è utile anche per quelli di noi con configurazioni audio più avanzate. Ad esempio, ho collegato il mio sistema principale insieme alle cuffie e agli altoparlanti del computer, quindi mi destreggio tra più sorgenti oltre al PC.

Sfortunatamente, l'unità è realizzata interamente in plastica, il che è deludente in quanto mi aspetto un case in metallo su prodotti con un prezzo consigliato superiore a £ 100.

Ha uno schermo da 5" con una risoluzione di 800x400, quattro manopole in plastica con pulsanti a membrana per la funzione mute e due pulsanti per passare da un lato all'altro dello schermo per più canali. Sorprendentemente, lo schermo non ha la funzione touch. Nella parte inferiore c'è un pulsante che ti consente di passare da ciò che senti a ciò che viene inviato all'uscita: una funzione intelligente che offre molte opzioni in uno spazio ridotto. Sebbene il dispositivo sia dotato di USB-C, il cavo viene fornito con USB-A all'altra estremità, probabilmente perché molte schede madri hanno ancora poche porte USB-C, anche nei segmenti costosi.

Dovrai dedicare circa un'ora alla configurazione, soprattutto se normalmente utilizzi solo il mixer audio Windows. Utilizzo principalmente programmi dedicati in modalità esclusiva, quindi bypassano il mixer, ma per molti questo metodo può diventare rapidamente fonte di confusione poiché tutto deve essere configurato nel Beacn App. Fortunatamente, è tutto al volo, gli input inutilizzati vengono automaticamente disattivati e la maggior parte delle cose viene riconosciuta automaticamente. Altrimenti, si tratta solo di trascinamento della selezione.

Le impostazioni erano in realtà abbastanza buone fin dall'inizio, anche la sensibilità dei pulsanti, quindi non ho cambiato molto. Una caratteristica interessante è che il pulsante di disattivazione dell'audio può essere configurato per disattivare l'audio in una sola direzione, come il microfono, mentre si continua a riprodurre il gioco e l'audio di sottofondo. Inoltre, puoi passare facilmente dagli altoparlanti alle cuffie.

Ogni canale ha due controlli: uno per te stesso e uno per il segnale di uscita. Questo è particolarmente utile per gli streamer che non vogliono che il pubblico senta che stanno ascoltando un podcast poliziesco mentre fingono eccitazione per aver giocato My Little Pony 8.

Beacn Mix Create è un prodotto un po' divertente. È chiaramente rivolto a persone che prendono sul serio lo streaming e sono disposte a pagare per questo. Allo stesso tempo, ci sono alcune strane scelte di design, come il telaio in plastica del mixer e i pulsanti in plastica.

Il software è sia semplice che complesso: non ho riscontrato alcun problema, ma molti altri hanno segnalato bug. Mi preoccupa il fatto che possano passare sei mesi tra un aggiornamento e l'altro. Una delle cose che minacciava GoXLR, il precedente standard de facto del mercato, era la mancanza di aggiornamenti software, e questa non è un'area a cui Beacn dovrebbe dare la priorità.

Questo è per coloro che sono ambiziosi fin dall'inizio o non hanno intenzione di passare a XLR in nessun momento. Se non hai paura di pasticciare con le impostazioni del software, sarai ricompensato con molte funzionalità e un suono eccezionale. E se è in offerta, il prezzo è comunque abbordabile.