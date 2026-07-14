Beast of Reincarnation ha aree esplorabili, ma non un mondo aperto Anche con missioni secondarie e alcune aree più aperte, il gioco non sarà un RPG di 100+ ore.

HQ Beast of Reincarnation, l'ultimo titolo dello sviluppatore Pokémon Game Freak, non contiene un mondo aperto completamente esplorabile. Ha aree con segreti e missioni secondarie da trovare, ma anche con tutto ciò, il tempo di gioco complessivo è molto meno di quanto ci si aspetterebbe da un action RPG moderno. Parlando con Game Informer, il direttore di Beast of Reincarnation, Kota Furushima, ha confermato che ha "circa 10 'livelli' [che coprono] circa 30 ore di gioco." Si nota che una volta completato il tutorial, vedrai il mondo aprirsi un po', ma non ti permetterà mai di correre attraverso tutto il tempo, Passava decine d'ore a inseguire punti interrogativi. L'esplorazione è anche supportata dal tuo compagno lupo Koo. In Beast of Reincarnation, secondo Furushima, Koo non è solo uno strumento di combattimento, dato che il tuo amico canino amichevole spesso ti avvisa di nemici o oggetti vicini. "Non volevamo che Koo diventasse uno strumento autonomo che diventasse semplicemente un'altra arma per il giocatore, né volevamo creare una situazione in cui il giocatore dovesse essere molto attento a [Koo]," disse Furushima. Beast of Reincarnation parte il 4 agosto.