Beast of Reincarnation i preordini sono in programma, le edizioni Standard e Deluxe sono state rivelate
Dovrai spendere un po' di più se vuoi che il tuo compagno cane sembri uno Shiba enorme.
Beast of Reincarnation, il prossimo action RPG dello sviluppatore Pokémon Game Freak, ha rivelato che i preordini sono già attivi. Il gioco uscirà il 4 agosto, quindi mancano ancora alcuni mesi prima che lo avremo tra le mani. Di solito, però, il fatto che i preordini siano attivi è un buon segno che non vedremo ritardi importanti rispetto alla data di agosto.
Beast of Reincarnation offre due edizioni al lancio. La Standard Edition include il gioco base e costa $59.99/£49.99. La Deluxe Edition offre un po' di più, e costa anche un po' di più, pari a $69.99/£57.99. Per quella quantità di denaro, ottieni un Cappello di Oni e una spada del Grande Carro per Emma, la nostra protagonista, oltre a 100.000 Amber (la valuta di gioco Beast of Reincarnation ) e skin Shiba nere e marroni per Koo.
Chiunque preordini il gioco riceverà anche la Skin Shiba Marrone per Koo e 30.000 Amber. Dai un'occhiata a tutti i bonus nel trailer pre-ordine di Beast of Reincarnation qui sotto. Beast of Reincarnation arriva su Xbox Series X/S, PS5 e PC il 4 agosto.