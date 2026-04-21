Beast of Reincarnation i preordini sono in programma, le edizioni Standard e Deluxe sono state rivelate

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Beast of Reincarnation, il prossimo action RPG dello sviluppatore Pokémon Game Freak, ha rivelato che i preordini sono già attivi. Il gioco uscirà il 4 agosto, quindi mancano ancora alcuni mesi prima che lo avremo tra le mani. Di solito, però, il fatto che i preordini siano attivi è un buon segno che non vedremo ritardi importanti rispetto alla data di agosto.

Beast of Reincarnation offre due edizioni al lancio. La Standard Edition include il gioco base e costa $59.99/£49.99. La Deluxe Edition offre un po' di più, e costa anche un po' di più, pari a $69.99/£57.99. Per quella quantità di denaro, ottieni un Cappello di Oni e una spada del Grande Carro per Emma, la nostra protagonista, oltre a 100.000 Amber (la valuta di gioco Beast of Reincarnation ) e skin Shiba nere e marroni per Koo.

Chiunque preordini il gioco riceverà anche la Skin Shiba Marrone per Koo e 30.000 Amber. Dai un'occhiata a tutti i bonus nel trailer pre-ordine di Beast of Reincarnation qui sotto. Beast of Reincarnation arriva su Xbox Series X/S, PS5 e PC il 4 agosto.