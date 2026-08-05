Beast of Reincarnation riceverà molti aggiornamenti molto presto

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Ieri è stato rilasciato Beast of Reincarnation, un nuovo gioco d'azione e avventura sviluppato da Game Freak, i creatori di Pokémon. Come probabilmente avrai visto, l'abbiamo già recensito e, se vuoi provarlo, ora è disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ed è incluso anche con Game Pass.

Da quando il gioco è uscito da un giorno e sono state pubblicate recensioni, Game Freak ha ricevuto feedback su ciò che la gente pensa. Dato che le valutazioni sono state positive ma non schiaccianti, hanno ora pubblicato un messaggio sui social media spiegando cosa sta arrivando. Tra le altre cose, scrivono che possiamo aspettarci "una serie di aggiornamenti continui" nel prossimo futuro e che entro una settimana verrà rilasciata una patch che include:



Regolazioni della telecamera



Dimensione del testo aumentata



Miglioramenti nel ritmo della storia (aggiustamenti in corso previsti)



Cambiare l'impostazione predefinita da Cinematica a modalità Performance



Altre correzioni di bug



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