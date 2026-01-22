Beast of Reincarnation rivela il suo ambientazione, la storia e altro ancora

HQ

Sebbene Playground Games abbia conquistato più della metà della Developer_Direct Xbox stasera, abbiamo anche potuto dare un'occhiata al prossimo Beast of Reincarnation di Game Freak, che sembra essere ben diverso dai giochi Pokémon a cui siamo abituati da loro.

L'ambientazione si svolge in un Giappone post-apocalittico, dove una piaga ha invaso gran parte del mondo. Fusioni di animali e piante chiamate malefacts costituiscono la maggior parte dei nostri nemici, che affronteremo in un mix di azione frenetica e alcuni elementi a turni sotto il comando del nostro lupo, Koo.

La protagonista, Emma, porta Koo con sé nella sua missione per sconfiggere i Beast of Reincarnation. Questo compito ci porterà attraverso una varietà di ambienti, ci farà affrontare una miriade di boss, e tutto ci arriverà quest'estate, per Xbox Series X/S, PC e PS5.