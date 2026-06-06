Beastfolk Barber (precedentemente noto come Project Salon) ti permette di diventare un parrucchiere in un mondo simile a Zootopia

Una delle tante prime mondiali che hanno onorato il Wholesome Games Showcase ruotava attorno al suggestivo progetto di simulazione noto come Beastfolk Barber. Durante la presentazione più ampia, lo sviluppatore Safe Flight Games è apparso per mostrare un nuovo aspetto al titolo precedentemente considerato Project Salon.

Beastfolk Barber gioca efficacemente con l'idea di cosa significhi lavorare come parrucchiere in un mondo simile a Zootopia, permettendoti di tagliare e acconciare i capelli e il pelo di diverse creature, mentre hai conversazioni adorabili e affascinanti con queste persone in modo simile a Coffee Talk.

La sinossi del gioco aggiunge: "Beastfolk Barber è ambientato in una città moderna dove i beastfolk vivono fianco a fianco con gli umani, navigando la tensione tra chi ci si aspetta che siano e chi sono. Come loro barbiere, sei qualcuno a cui possono aprirsi. Ad ogni conversazione e a ogni taglio, li aiuti a diventare chi sono veramente."

Con la rivelazione ora qui, potete vedere alcune immagini di Beastfolk Barber qui sotto.