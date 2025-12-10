Beastro è un'avventura fantasy ispirata alla cucina

L'ultimo showcase Day of the Devs è stato pieno zeppo di delizie indie da parte di una vasta gamma di sviluppatori diversi, e un esempio è il prossimo Beastro di Timberline Studio. Previsto per il lancio almeno su PC e Xbox Series X/S, come inclusione Game Pass, è stato presentato l'ultimo trailer del titolo che ci ha dato un altro assaggio di cosa aspettarci da questa avventura fantasy ispirata alla cucina.

La premessa del gioco è in qualche modo simile a una simulazione di vita, dato che, nel ruolo di uno degli animali antropomorfi residenti di questa piccola cittadina rurale, l'obiettivo sarà coltivare piante e prendersi cura delle creature, tutto per raccogliere le risorse e gli ingredienti necessari a preparare ogni tipo di piatto unico per i tuoi ospiti, con l'idea che migliore sarà il pasto che il tuo ospite consuma, più probabile è che la loro ultima missione eroica abbia successo.

Quindi, essenzialmente, invece di essere l'eroe armato di spada, sei lo chef che porta il cucchiaio e alimenta gli eroi e le eroine locali.

Non abbiamo ancora una data di lancio precisa per Beastro, ma potete vedere qui sotto l'ultimo trailer del delizioso gioco.