Beat Brush, un gioco in cui si disegna musica, arriverà su Steam nel 2026

Quando parliamo di indie come la speranza per il futuro dei videogiochi, non lo diciamo solo perché sono progetti audaci che nessun consiglio di amministrazione degli azionisti o super-algoritmo aziendale può approvare. A volte si tratta semplicemente di capire l'essere umano dietro il gioco stesso e che, in questi tempi in cui si sente sempre più parlare di usare l'IA per sviluppare tutto, è sempre bello vedere il lato umano delle cose.

Beat Brush fa esattamente questo. È il primo progetto di Kesha, uno "sviluppatore solista" che ha rinunciato a tutto per inseguire il sogno di una vita. "Ho lasciato il mio lavoro nella gestione aziendale dopo il burnout, e Beat Brush è il mio modo di riconnettermi con la creatività e l'espressione di sé attraverso l'arte e la musica interattive."

Beat Brush è un gioco accogliente sul disegno della musica, ma non sul seguire schemi: è improvvisazione musicale. È espressione artistica. È come suonare uno strumento, ma non è necessario conoscere la musica. Come l'arteterapia: qui non c'è bisogno di saper disegnare per fare dipinti.

Un titolo tanto sperimentale quanto interessante che arriverà da noi nel 2026 su PC (Steam), e di cui potete già vedere un primo trailer qui sotto.