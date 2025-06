Beavis e Butt-Heads si uniscono a Call of Duty: Warzone

HQ

Sappiamo che non tutti apprezzano l'aspetto di personaggi ospiti che non hanno nulla a che fare con il gioco che stanno visitando, e ci sono state alcune lamentele quando le Tartarughe Ninja sono apparse in Call of Duty: Warzone.

Se appartieni a questo gruppo, immaginiamo che non sarai del tutto contento dei combattenti entusiasti che Activision Blizzard ora conferma tramite Instagram sono in arrivo su Call of Duty: Stagione 04 Reloaded. Stiamo parlando dei pazzi ultra-strani di Mike Judge Beavis e Butt-Head.

Il duo ci ha divertito (e preoccupato) da quando sono apparsi su MTV nel 1993, e secondo le nostre stime non c'è un uomo al mondo di età compresa tra i 25 e i 50 anni che non abbia provato a imitare le loro risate almeno una volta. Ora stanno per andare in guerra e il 26 giugno prenderà il via la Stagione 4 Reloaded.