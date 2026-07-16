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Becky Chambers dà priorità alle piccole cose rispetto all'epopea nelle sue 'space operas'

La scrittrice di fantascienza concentra il suo lavoro su un cambiamento radicale di prospettiva: costruire un universo dai piccoli dettagli.

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Becky Chambers è una scrittrice di fantascienza, sì, ma con una visione unica dell'universo e di come la fantascienza possa risuonare con i lettori. Il suo romanzo d'esordio, che dà il nome a una serie, Wayfarers, è ora in fase di ristampa; È un'opera spaziale che sembra quasi una sorta di viaggio intimo, ben lontano dalla scala epica che caratterizza altre 'space opere'.

"Wayfarers è stato il mio primo romanzo; scriverlo mi ha fatto capire che potevo essere uno scrittore. Il suo seguito mi ha dato la fiducia per trasformarlo in una serie, e mi ha dato la prospettiva per giocare con i miei personaggi, per dare loro un angolo diverso. E se fossi riuscito a scrivere un romanzo, ne potrei scrivere altri."

Chambers voleva esplorare altre strade all'interno della narrazione di fantascienza spaziale, e il suo approccio era quello di dare alla costruzione del mondo una svolta completa di 180 gradi. "Volevo vedere cosa si celava dietro l'universo dell'opera spaziale. Concentrarsi sulle piccole cose e costruire, usando piccoli pezzi—a volte minuscoli—per costruire e dare coerenza a quell'universo. Cosa mangiano, cosa indossano. Anche parlare di cosa mangerai ti dà informazioni sull'economia, la politica e il progresso tecnologico in un mondo."

Più concreta, ma altrettanto costruita su basi intime, è la sua serie in due parti 'Monk and Robot', in cui Chambers cerca anche di ristabilire la speranza dell'umanità per il proprio futuro, offrendo al contempo un'interpretazione del contesto attuale.

"[In Monaco e Robot] umanità e natura hanno riparato il loro rapporto. Dobbiamo cambiare la nostra percezione del futuro. Abbiamo bisogno di storie che ci insegnino a non avere paura del futuro. Come specie, abbiamo una serie di questioni che devono essere affrontate ora. E la letteratura può aiutarci a rispondere a queste domande. Non credo che un singolo libro abbia tutte le risposte, ma credo che la fantascienza possa essere una fonte di sostegno per il futuro e ciò che ci aspetta."

Becky Chambers dà priorità alle piccole cose rispetto all'epopea nelle sue 'space operas'

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