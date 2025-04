Se mi svegli da un sonno profondo durante la notte, mi scuoti aggressivamente le spalle e chiedi di sapere qual è la più grande band di tutti i tempi, risponderò dieci volte su dieci la stessa cosa; Led Zeppelin. Sono un super fan dei Led Zeppelin, un vero fanboy, un fanatico degli Zeppelin. Possiedo CD, LP, poster, libri, autografi e tutto il resto, e ho un ritratto incorniciato di John "Bonzo" Bonham proprio qui accanto a me sulla parete del mio ufficio. Zeppelin sono le mie divinità domestiche e considero Physical Graffiti il miglior album rock di tutti i tempi in stretta competizione con Synchronicity di The Police.

Quattro veri e propri musicisti mostruosi che hanno scritto alcune delle migliori canzoni rock mai realizzate.

Quando lo scorso autunno la Sony ha annunciato che stava lavorando al primo vero documentario ufficiale, vero e proprio e approfondito su come è nato Zeppelin, ho iniziato a sudare copiosamente. Ho iniziato a contare i giorni e ora che Becoming Led Zeppelin è finalmente disponibile per il noleggio tramite diversi servizi di Video on Demand, l'ho visto. Due volte, in effetti. Allora, quanto è buono? Non un super successo, esattamente. Mi dispiace dirlo, ma è No Ramble On... O Immigrant Song, se vuoi. Questo è, a mio parere, più Going to California che Stairway to Heaven. Un po' mediocre e purtroppo abbastanza dimenticabile.

Sicuramente mi sarei aspettato più di qualche breve intervista e di immagini d'archivio che abbiamo già visto.

Becoming Led Zeppelin è basato su The Yardbirds e sui primi anni di Jimmy Page nella band con il dio della chitarra Jeff Beck. Quando i rocker funky si sciolsero e Page, insieme a John Paul Jones e Bonzo, formò Zeppelin e iniziò a sfornare brani come Communication Breakdown e altri, io come spettatore ho avuto modo di seguire attraverso interviste con tutti e tre i membri viventi della band, così come vecchi, rumorosi, sgranati, sfarfalliosi filmati d'archivio di una serie di concerti degli anni '60. Le chiacchierate con Page, in particolare, sono sempre interessanti e qui noi fan scopriamo un po' di più sul primo contratto discografico della band con Atlantic e su come sia stato che i debuttanti britannici hanno ottenuto che una delle più grandi case discografiche americane firmasse dei documenti promettendo di non interferire affatto con la musica o le produzioni della band. Questo è stato fantastico, e qualcosa di cui non ero davvero a conoscenza, nonostante abbia letto diversi libri biografici, ma il resto di questo documentario è solo una vecchia notizia, purtroppo.

Page/Plant, come la combo ritmica Jones/Bonzo, era un duo incredibile.

Becoming Led Zeppelin, come tanti altri "documentari" moderni, sembra più un "film intervista" che un vero documentario. Tre ragazzi parlano di qualche vecchio ricordo e vengono riprodotti contemporaneamente filmati d'archivio della band che abbiamo già visto, innumerevoli volte. Non prende mai veramente vita, non abbiamo mai avuto una grande intuizione e il modo in cui sorvolano su Bonham e sull'eredità che ha lasciato dietro di sé mi infastidisce. Nel complesso, due ore con la migliore band del mondo non sono mai un tempo mal usato, ma per quanto questo film sia stato pubblicizzato, mi aspettavo decisamente di più.