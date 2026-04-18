Beef Stagione 2

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Non era certo che Beef, creato da Lee Sung Jin, avrebbe avuto una seconda stagione dopo la conclusione della prima. Ma la serie di premi, sia ai Golden Globe che ai Primetime Emmy Awards, ha aperto la strada a un sequel che alla fine è sembrato inevitabile. Proprio come serie come Fargo e True Detective, Sung Jin e Netflix hanno scelto di trattare le stagioni come antologie autonome sullo stesso tema, conflitti o addirittura 'conflitti'. Con una colonna sonora elettrica di Finneas O'Connell e una fotografia squisita di James Laxton, noi spettatori siamo ancora una volta coinvolti in un dramma assurdo, accentuato da interpretazioni di altissimo livello.

Nella nuova stagione, incontriamo un cast completamente nuovo in un teso dramma sulle relazioni. Una giovane coppia della Generazione Z, in un country club assurdo e esclusivo, viene coinvolta nel matrimonio che si sta sgretolando del loro capo. Quello che inizia come una disputa scomoda si trasforma rapidamente in un gioco caratterizzato da potere, manipolazione e scalata sociale, in cui tutti si contendono il favore di un miliardario spietato. Anche lei, con il suo stesso scandalo che minacciava di distruggere tutto.

Con il successo della prima stagione, Sung Jin si è chiaramente trovato in una posizione completamente diversa. Il regista e lo sceneggiatore hanno assemblato un cast impressionante, dando l'impressione che Netflix gli abbia praticamente dato carta bianca per lavorare con chi vuole. Ammirava la fotografia di James Laxton in Moonlight di Barry Jenkins, così lo assunse. Era affascinato dalla canzone vincitrice dell'Oscar di Finneas O'Connell e sua sorella Billie Eilish, 'What Was I Made For', così ha lasciato che Finneas si occupasse della musica.

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Accanto alle leggende coreane Youn Yuh-jung e Song Kang-ho, il cast presenta nomi affermati come Oscar Isaac e Carey Mulligan. A interpretare la coppia più giovane nella serie ci sono Charles Melton e Cailee Spaeny, il primo noto per Glee e American Horror Story, e il secondo che appare in Alien: Romulus. Tutti offrono interpretazioni assolutamente fantastiche che commuovono, suscitano ripugnanza e, a volte, suscitano risate in mezzo a tutto l'oscurità.

Sono completamente sbalordito dopo aver guardato tutta la stagione in cinque giorni. Oltre al conflitto centrale della stagione tra la giovane coppia (Austin e Ashley) e quella più anziana (Josh e Lindsay), otteniamo anche uno sguardo sulle relazioni interiori della coppia, segnate da problemi e carenze personali. Inoltre, entrambe le coppie si trovano contro il spietato proprietario del club dei soci privati, che a sua volta si confronta con i propri problemi sempre più spiacevoli, che affronta con soluzioni non convenzionali.

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Strato dopo strato viene svelato, mentre dettagli apparentemente banali si contrappongono a decisioni che cambiano la vita con conseguenze potenzialmente disastrose per tutti i coinvolti. La serie TV costruisce sempre di più verso il suo inevitabile climax. Lee Sung Jin, insieme al suo ensemble, riesce a far sì che tutto risulti naturale, credibile e, a volte, dolorosamente imbarazzante nel modo giusto. L'ambizione giovanile si contrappone a sogni infranti e avidità, tutto racchiuso in un insieme coeso che potrebbe davvero aprire la strada a un'altra stagione di premi di successo per tutti i partecipanti. La seconda stagione di Beef prende ciò che la prima ha fatto bene e lo porta fino al traguardo. Qui è casa piena.