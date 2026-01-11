Beef torna su Netflix ad aprile per la seconda stagione con Oscar Isaac e Carey Mulligan

HQ

Quando Beef è arrivato su Netflix un paio di anni fa, la serie comica è diventata una delle più grandi e popolari per lo streamer, motivo per cui non ci è voluto molto prima che una seconda stagione venisse approvata. Ma questo è un seguito di episodi che non sono stati affatto affrettati, perché ora che siamo nel 2026, Netflix si sta finalmente preparando a debuttere questi episodi.

Lo streamer ha ora confermato che Beef tornerà su Netflix ad aprile. Come già confermato, la prossima stagione riunirà quattro star chiave e vedrà come una giovane coppia affronterà la situazione di vedere il proprio capo litigare con la moglie. Sarà una vera battaglia di due generazioni di Hollywood, dato che da una parte del conflitto troviamo Oscar Isaac e Carey Mulligan, mentre dall'altra Charles Melton e Cailee Spaeny.

Con otto episodi ciascuno della durata di circa 30 minuti, questa prossima stagione si svilupperà sul formato della prima stagione acclamata con Stephen Yeun e Ali Wong. Non abbiamo ancora un trailer né immagini dei prossimi episodi, ma sappiamo che il debutto è previsto per il 16 aprile, quindi preparatevi perché arriverà prima di quanto pensiate.