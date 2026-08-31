Marvel's Iron Man di EA Motive è reale e in arrivo, nonostante la fuga di notizie

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Ora che le voci su uno stato di gioco questo settembre circolano con crescente intensità, a seguito dell'assenza di Sony dalla Gamescom, sembra che uno dei potenziali annunci previsti per quella presentazione sia stato trapelato per errore con pochi giorni di anticipo. Marvel's Iron Man, il progetto annunciato nel 2022 da EA Motive, non solo è ancora in sviluppo ma ha anche un trailer di gameplay pronto... che, purtroppo, è stato trapelato online in anticipo.

Il racconto dello studio ha riconosciuto che l'uscita del trailer "non è andata come previsto", ma che ora che è là fuori, dovremmo avere pazienza, perché "abbiamo molto altro da mostrarvi."

"Ci vediamo quando siamo pronti."

Anche se è un peccato che questo tipo di fuga di notizie comprometta i piani di presentazione dello studio, la verità è che, se avete visto i filmati trapelati, c'è molto di cui entusiasmarsi. Tutto, dai movimenti e la fluidità del personaggio al livello di dettaglio e tutto il resto, suggerisce che EA Motive non ha perso tempo, e che Marvel's Iron Man potrebbe essere un altro grande successo sulla scia dei successi di Insomniac con Spider-Man (e presumibilmente Wolverine).