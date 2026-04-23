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Behaviour Interactive ha subito licenziamenti, con ruoli interessati apparentemente provenienti da progetti di sviluppo mobili ed esterni

Lo sviluppatore di Dead by Daylight ha ridotto la sua forza lavoro.

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I creatori di Dead by Daylight, Behaviour Interactive, hanno confermato un'ondata di licenziamenti che hanno colpito l'azienda. Come riportato da Game Developer, i licenziamenti sono particolarmente focalizzati sui progetti di sviluppo mobile e esterni occasionali dell'azienda, suggerendo che questo cambiamento di personale non influenzerà il lavoro su DbD o su altri titoli principali dello sviluppatore.

Parlando dei licenziamenti, un portavoce del Comportamento ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Una parte del business di Behaviour Interactive si è tradizionalmente concentrata su partnership di sviluppo esterne. Negli ultimi mesi, la domanda di progetti di sviluppo esterno mobile e occasionali è diminuita.

"Mentre concludiamo i nostri restanti incarichi e non prevediamo opportunità comparabili nel breve termine, abbiamo deciso di separarci da alcuni colleghi. Queste decisioni non sono mai facili, e siamo grati per il contributo dei dipendenti coinvolti, che hanno contribuito a modellare Behaviour e a sostenere i nostri partner nel corso degli anni."

Va detto che Behaviour è uno studio piuttosto grande, con sede principale a Montreal ma uffici aggiuntivi nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in un paio di altri studi in Canada. In queste divisioni si prevede che circa 1.200 dipendenti vengano impiegati. Il numero esatto di dipendenti licenziati in questa ondata deve ancora essere confermato.

Behaviour Interactive ha subito licenziamenti, con ruoli interessati apparentemente provenienti da progetti di sviluppo mobili ed esterni


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