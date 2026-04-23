Behaviour Interactive ha subito licenziamenti, con ruoli interessati apparentemente provenienti da progetti di sviluppo mobili ed esterni

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I creatori di Dead by Daylight, Behaviour Interactive, hanno confermato un'ondata di licenziamenti che hanno colpito l'azienda. Come riportato da Game Developer, i licenziamenti sono particolarmente focalizzati sui progetti di sviluppo mobile e esterni occasionali dell'azienda, suggerendo che questo cambiamento di personale non influenzerà il lavoro su DbD o su altri titoli principali dello sviluppatore.

Parlando dei licenziamenti, un portavoce del Comportamento ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Una parte del business di Behaviour Interactive si è tradizionalmente concentrata su partnership di sviluppo esterne. Negli ultimi mesi, la domanda di progetti di sviluppo esterno mobile e occasionali è diminuita.

"Mentre concludiamo i nostri restanti incarichi e non prevediamo opportunità comparabili nel breve termine, abbiamo deciso di separarci da alcuni colleghi. Queste decisioni non sono mai facili, e siamo grati per il contributo dei dipendenti coinvolti, che hanno contribuito a modellare Behaviour e a sostenere i nostri partner nel corso degli anni."

Va detto che Behaviour è uno studio piuttosto grande, con sede principale a Montreal ma uffici aggiuntivi nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in un paio di altri studi in Canada. In queste divisioni si prevede che circa 1.200 dipendenti vengano impiegati. Il numero esatto di dipendenti licenziati in questa ondata deve ancora essere confermato.