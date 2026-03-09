Esperti: il Belgio a rischio di diventare "narco-stato"

HQ

Il Belgio affronta crescenti rischi derivanti dal traffico internazionale di droga e potrebbe scivolare verso la trasformazione di uno "stato narco-narco", hanno avvertito alti funzionari giudiziari. Bart Willocx dice al Guardian che i grandi profitti derivanti dal contrabbando di cocaina stanno alimentando corruzione, intimidazione e violenza, rappresentando un pericolo per la stabilità della società.

Le autorità affermano che il problema è strettamente legato al porto di Anversa, uno dei principali punti di ingresso europeo per le spedizioni di cocaina dal Sud America. Secondo Europol, oltre il 70% della cocaina in entrata in Europa è passata per Anversa e Rotterdam nel 2024. L'afflusso ha alimentato la criminalità violenta, inclusi sparatorie, rapimenti e intimidazioni di lavoratori e funzionari portuali.

I funzionari giudiziari affermano che i gruppi criminali organizzati sono sempre più potenti, corrompeno dipendenti, reclutano adolescenti e minacciano giudici e procuratori. Le autorità avvertono che, senza un maggiore investimento nelle forze dell'ordine e nel sistema giudiziario, l'influenza delle gang di trafficanti potrebbe ulteriormente erodere lo stato di diritto in Belgio.

Come afferma Bart Willocx su The Guardian:

La quantità di denaro coinvolta - per influenzare le persone, corrompere e corrompere - è così grande che rappresenta davvero un pericolo per la stabilità della nostra società. Ma è un'evoluzione ed è una pressione - è una minaccia. Abbiamo davvero un problema e dovremmo investire di più nel personale e in altre risorse per affrontarlo.