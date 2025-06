Belkin entra nel business degli accessori di gioco con l'attrezzatura dedicata per Nintendo Switch 2

HQ

Il lancio del Nintendo Switch 2 non è solo un grande affare per il produttore di console giapponese e per i fan di tutto il mondo, ma è anche un grande momento per il produttore di elettronica Belkin, che sta sfruttando il mega momento come un'opportunità per entrare nel business degli accessori di gioco.

Tipicamente noto per i suoi power bank in passato, Belkin ha annunciato una collezione di Nintendo Switch 2 attrezzatura che comprende anche due opzioni di custodia e una protezione per lo schermo.

Parlando prima di quest'ultimo punto, la protezione per lo schermo non è progettata solo per mantenere lo schermo privo di graffi e sporco, ma è pensata anche per fungere da misura antiriflesso per chiunque utilizzi la console in ambienti esterni o luminosi. È noto come TemperedGlass Anti-Reflective Screen Protector for Nintendo Switch 2 e viene fornito anche con uno strumento applicatore per garantire che tu possa applicare il protettore senza che si formino bolle o senza che diventi inclinato e disallineato.

Guardando i casi, l'opzione più rudimentale e conveniente è il Travel Case for Nintendo Switch 2, con questo progettato per fare esattamente quello che dice sulla scatola. La custodia ha spazio per il sistema successivo, una manciata di cartucce di gioco in un pratico sistema tascabile e poi anche spazio per riporre una piccola quantità di extra aggiuntivi, ad esempio un cavo USB, oltre a spazio per inserire un AirTag nel caso in cui si smarrisca la custodia e la console.

L'opzione più grande è Charging Case for Nintendo Switch 2, ed è qui che entrano in gioco il know-how e le competenze di Belkin. Come l'altra custodia, c'è spazio in questa opzione per riporre un Switch 2, una manciata di cartucce di gioco, una piccola quantità di altri extra come un cavo e anche una custodia dedicata per un AirTag. Tuttavia, per aggiungere a questo, possiamo aspettarci un'area aggiuntiva sotto la console in cui è inserito un power bank da 20.000 mAh Belkin, che ha abbastanza spazio per avere un cavo che va da esso al Switch 2 memorizzato in modo che possa caricarsi mentre viene trasportato. Il power bank può essere facilmente rimosso e ricaricato, ed ecco il vero kicker; questa custodia è anche retrocompatibile, il che significa che attraverso l'uso di piccoli inserti rimovibili, puoi anche usarla per una normale Switch o una versione OLED.

Entrambe le custodie sono disponibili in alcune opzioni di colore, che si tratti di Charcoal, Sand o Green, e per quanto riguarda i prezzi dei tre accessori, puoi vedere le informazioni di seguito. Tutti e tre sono ora disponibili sul sito web di Belkin.