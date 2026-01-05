Belkin presenta una selezione di nuovi accessori per il gaming come parte del CES 2026

HQ

È di nuovo quel periodo dell'anno in cui aziende tecnologiche da tutto il mondo affollano Las Vegas per il sempre entusiasmante show CES. Anche se ci saranno rivelazioni e notizie per tutta la settimana, Belkin ha già fatto la sua comparsa per presentare la prossima fase della sua collezione di accessori da gaming, principalmente focalizzata sul Nintendo Switch 2.

A guidare il gruppo c'è il Charging Case Pro, che si basa sul modello di case di ricarica esistente dell'azienda e amplia ciò che offre offrendo un design power bank integrato e più elegante, progettato per la comodità. Questo permetterà agli utenti di caricare il pacco senza dover aprire la custodia, con il nuovo design power bank con cerniera che funge anche da supporto da tavolo. Questo accessorio costerà 99,99 dollari.

Oltre a questo, Belkin introdusse tre nuovi modelli di power bank, tra cui il da 10.000 mAh UltraCharge Pro Power Bank che può alimentare due dispositivi contemporaneamente e dispone di un anello magnetico per il collegamento dei dispositivi. Gli altri modelli includono il 5.000 mAh BoostCharge Slim Magnetic Power Bank con un design adatto alla fotocamera, e il UltraCharge Pro Laptop Power Bank che vanta una capacità impressionante di 27.000 mAh.

Questi sono abbinati a due nuovi modelli di caricabatterie wireless che spaziano tra il UltraCharge Pro 2-in-1 Convertible Charger abilitato al Qi2 e il compatto e pieghevole UltraCharge Modular Charging Dock. Infine, ci sono i nuovi a bassa latenza ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter e anche il versatile Connect 8-Port Dual Display USB-C Hub, che offrono ulteriori modi per collegare i gadget tra loro.

A parte il caso Pro Switch 2, ogni prodotto verrà lanciato a marzo o oltre, con il case Switch 2 disponibile ora sul sito web di Belkin.