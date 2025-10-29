Bell & Ross lancia un orologio luminescente descritto come uno "strumento high-tech"

HQ

Cerchi un nuovo accessorio da sfoggiare al polso e attirare assolutamente lo sguardo di chiunque passi di lì? In tal caso, Bell & Ross ha proprio la nuova opzione di orologio per te. L'orologiaio ha presentato il BR-X3, una versione in edizione speciale del BR-03 che ha un'ispirazione aeronautica ed è "destinata agli appassionati di orologi tecnici dal design audace".

L'orologio è considerato uno "strumento high-tech" incastonato in una cassa di 41 mm di larghezza e 13,3 mm di spessore in titanio grado 2 con finitura microsabbiata in carbonio nero simile al diamante. Ha resina luminescente e montanti laterali anche sull'orologio, per consentirgli di brillare efficacemente al buio, e a proteggere l'orologio Calibre BR-CAL.323, con una riserva di carica di circa 70 ore, è una cassa antiriflesso colorata verde zaffiro e un fondello con una tinta nera.

È dotato di impermeabilità fino a 180 metri, un cinturino in caucciù nero scheletrato e una fibbia in titanio micropallinato in carbonio nero simile al diamante. E sì, per chiunque stia leggendo questo e ora trattenga il fiato per il prezzo, l'orologio non sarà affatto economico...

Bell & Ross nota che si tratta di un modello in edizione limitata che copre un totale di 250 unità, con ogni impostazione si consiglia un prezzo del tutto ragionevole di € 13.900. La buona notizia è che se acquisti, la consegna dovrebbe richiedere solo due giorni.

Indosseresti un BR-X3 ?