Bella Ramsey: "Potrei essere Spider-Man"

HQ

Ci sono stati tre live-action Spider-Men nella memoria recente. Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, con quest'ultimo che trova ancora il tempo di indossare il costume e continuare il suo arco narrativo come l'eroe lancia-ragnatele, come nel caso attualmente con la produzione di Spider-Man: Brand New Day in corso. Tuttavia c'è spazio per un altro Spider-Man, e se sì, chi dovrebbe essere?

In una recente intervista con Variety, Bella Ramsey, nota di recente per aver interpretato Ellie nella serieThe Last of Us della HBO, ha fatto dei sondaggi per entrare a far parte del mondo diMarvel, arrivando persino a sostenere che potrebbero diventareSpider-Man.

Quando gli è stato chiesto se hanno parlato con il co-protagonista Pedro Pascal dell'idea di unirsi al Marvel Cinematic Universe, come ha fatto di recente in The Fantastic Four: First Steps, Ramsey ha risposto:

"Non lo so. Potrei essere Spider-Man. Tom Holland ha fatto un ottimo lavoro però. Quindi forse hanno bisogno di fare un nuovo [supereroe] per me".

Non che Ramsey sia in realtà un grande fan diSpider-Man, dato che la star ha notato che hanno visto il loroSpider-Man primo film solo un paio di mesi fa, essendo un film guidato da Garfield, un film che hanno ritenuto "incredibile".