Below continua a sembrare una serie horror imperdibile Netflix

Tra meno di un mese, Netflix sarà rafforzata da un'altra serie dall'aspetto promettente. Giusto in tempo per la stagione più inquietante dell'anno, lo streamer collaborerà con l'attore Josh Hartnett per offrire un avvincente spettacolo horror in cui un pescatore locale affronta una strana creatura marina che semina caos e terrore.

Si chiama Below e la data di anteprima è attualmente fissata per l'8 ottobre 2026. Lo show vedrà anche la partecipazione di Charlie Heaton di Stranger Things e Mackenzie Davis di Speak No Evil e, per quanto riguarda cosa aspettarsi da questa serie attesa, potete vedere il trailer ufficiale completo e la sinossi Below.

"Quando una misteriosa creatura marina inizia a terrorizzare una città costiera, un pescatore deve lottare per proteggere la sua famiglia e lo stile di vita scomparso della sua comunità."