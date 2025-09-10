Ben Affleck e Matt Damon tornano insieme per The Rip di Netflix

Probabilmente non c'è bromance più conosciuta a Hollywood di quella di Ben Affleck e Matt Damon. I due attori sono entrati nel business insieme, hanno creato film epici e amati insieme, hanno recitato l'uno accanto all'altro e decenni dopo sono rimasti amici stretti e intimi che vogliono continuare a lavorare insieme.

La prossima volta che vedremo Affleck e Damon riunirsi sarà a gennaio, quando la coppia sta collaborando per ilThe Rip film d'azione poliziesco di Netflix, un film che segue una squadra di poliziotti corrotti di Miami che, dopo aver scoperto un sacco di soldi in un nascondiglio abbandonato, affrontano seri problemi di fiducia l'uno con l'altro mentre affrontano gli effetti di decidere cosa fare con i soldi.

La sinossi secondo Netflix Tudum aggiunge: "Dopo aver scoperto milioni di contanti in un nascondiglio abbandonato, la fiducia tra una squadra di poliziotti di Miami inizia a sfilacciarsi. Quando le forze esterne vengono a conoscenza delle dimensioni del sequestro, tutto viene messo in discussione, compreso chi possono contare".

Oltre ad Affleck e Damon, The Rip presenta anche Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Scott Adkins, Kyle Chandler e altri. Il film è diretto da Joe Carnahan, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Michael McGrale.

La data della premiere di The Rip è fissata per il 16 gennaio 2026 e puoi vedere il teaser trailer qui sotto.