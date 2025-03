Ben Affleck si sente a capo dei film di supereroi

Per molti di noi, la performance di Ben Affleck nei panni di Batman è stata uno dei pochi punti luminosi negli anni che sono seguiti sulla scia diDC Extended Universe Man of Steel di Zack Snyder, un ruolo che Affleck ha spesso descritto come impegnativo e frustrante, non da ultimo a causa dell'abisso che esisteva tra gli interessi di Snyder e i desideri dello studio. L'interpretazione oscura del regista non si è adattata bene al pubblico giovane che la Warner Bros. sperava di raggiungere, cosa su cui lo stesso Affleck ha riflettuto in una recente intervista con GQ, tracciando parallelismi con suo figlio, dicendo:

"Come se anche mio figlio all'epoca fosse troppo spaventato per guardare il film. E così, quando l'ho visto, ho pensato: 'Oh merda, abbiamo un problema'. "

Affleck è entrato più nel dettaglio del motivo per cuiBatman v Superman: Dawn of Justice in particolare è stata un'esperienza stressante per lui, e perché ora ha completamente perso interesse per i film di supereroi.

"Ci sono una serie di ragioni per cui è stata un'esperienza davvero straziante e non tutte hanno a che fare con la semplice dinamica, ad esempio, di essere in un film di supereroi o altro. Non sono interessato a ripercorrere quel particolare genere, non a causa di quella brutta esperienza, ma semplicemente: ho perso interesse per ciò che mi interessava".

Affleck ha anche ammesso di aver contribuito lui stesso al problema, ma che le visioni non corrispondenti sono state il problema principale durante la produzione del film.

"Ma di certo non vorrei replicare un'esperienza del genere. Molto è stato un disallineamento di agende, comprensioni, aspettative. E poi, a proposito, all'epoca non stavo apportando nulla di particolarmente meraviglioso a quell'equazione. Ho avuto i miei fallimenti, fallimenti significativi, in quel processo e in quel momento".

Quali pensi siano i problemi più grandi con Batman v Superman: Dawn of Justice ?