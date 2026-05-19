Ben oltre il 90% dei Crimson Desert giocatori non ha ancora finito la storia del gioco

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Oggi la gente finisce raramente i giochi. Ecco perché è stato così sorprendente quando, all'inizio dell'anno, abbiamo riportato che tanti giocatori erano riusciti a concludere Resident Evil Requiem. Tuttavia, sembra che per un altro grande gioco quest'anno la tendenza continui, dato che meno del 7% dei giocatori ha completato la storia principale di Crimson Desert dal lancio.

Questa cifra è stata rilevata da GamesRadar+, e come stima il punto vendita richiede circa 200 ore per completare completamente il gioco, una run della storia principale potrebbe richiedere solo 35 se la affronti in fretta. I giocatori però non vogliono correre nel vasto open world di Pearl Abyss, quindi lo affrontano al loro ritmo.

Solo il 6,8% dei giocatori ha completato la storia principale, con meno del 25% che è arrivato a metà strada completando il Capitolo 7. Il gioco si è dimostrato un grande successo, avendo venduto oltre 5 milioni di copie. Eppure, non molte persone giocano Crimson Desert per la sua storia. È probabilmente visto come la parte peggiore del gioco, ma il mondo in cui puoi immergerti è abbastanza invitante da bilanciare facilmente una narrazione poco entusiasmante. Non c'è da stupirsi che la gente non completi la storia, se possono divertirsi di più semplicemente girando per il mondo e vedendo quali segreti ci attendono.