Ben Shelton e Karen Khachanov raggiungono una finale inaspettata a Toronto: che ore sono in Europa

La finale del Canada Open presenta una finale inaspettata, dopo che Karen Khachanov ha eliminato Alexander Zverev in un tie break decisivo e combattuto, 6-3, 4-6, 7-6(4), mentre Ben Shelton ha battuto Taylor Fritz in due set (6-4, 6-3). In entrambe le semifinali, il giocatore con la testa di serie e con il ranking più alto è stato eliminato: avrebbe potuto essere una finale tra il numero 3 del mondo (Zverev) e il numero 4 (Fritz), ma invece avremo Shelton, numero 7 del mondo, in lotta per il suo primo Masters 1.000.

Il giocatore americano, 22 anni, è cresciuto negli ultimi due anni ed è diventato rapidamente uno dei migliori giovani giocatori del circuito, quindi un titolo Masters 1.000 lo farà sicuramente prima o poi. Forse già venerdì 8 agosto alle 00:30 BST, gennaio, quando dovrebbe iniziare la finale del Canada Open, anche se potrebbe iniziare più tardi.

Davanti a lui c'è Karen Khachanov, un giocatore più esperto che ha avuto i suoi alti e bassi, ma che questa settimana è salito di 10 posizioni fino al numero 12 dell'ATP Live Race to Turin. Il giocatore russo ha vinto solo una finale del Masters 1.000 in precedenza, nel 2018, al Masters di Parigi.

Negli scontri diretti, lo Shelton ha vinto la sua unica partita precedente, in due set a Indian Wells quest'anno.