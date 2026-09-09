Ben Shelton elimina Alcaraz dagli US Open alle 3:33 del mattino a New York

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Ben Shelton ha eliminato Carlos Alcaraz dagli US Open dopo una partita emozionante in cinque set terminata alle 3:33 del mattino a New York, l'ultima volta che una partita si sia mai conclusa al Grande Slam: 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(7) in quattro ore e 28 minuti. Il pubblico locale ha garantito che un americano sarà presente alla finale degli US Open, dato che Shelton affronterà Frances Tiafoe venerdì in semifinale.

È stata la prima volta che Shelton ha sconfitto Alcaraz dopo quattro partite, e questo è arrivato dopo che lo spagnolo ha subito un forte calo di forma a metà partita. Alcaraz ha risposto e il quinto set ha raggiunto il super tie-break da 10 punti, quando il potente servizio di Shelton è diventato un'arma letale contro Alcaraz, che non dimentichiamo che stava facendo la sua prima apparizione in quattro mesi dopo l'infortunio.

Oggi, alle 20:00 CEST, 19:00 BST (ora delle 14 locale), inizieranno gli altri quarti di finale: Karen Khachanov contro Alexander Blockx e Alexander Zverev contro Botic van de Zandschulp.