Ben Shelton eliminato dal Masters di Shanghai da David Goffin

Primo grande upset dal Shanghai Rolex Masters, dove uno dei migliori giocatori testa di serie, il 22enne americano Ben Shelton, è stato eliminato in due set, 6-2, 6-4, dal belga David Goffin. L'enorme differenza di età (Goffin ha 34 anni) non ha avuto importanza e l'esperienza dell'ex numero 7 del mondo (attualmente classificato 87 al mondo) ha prevalso oggi in una delle partite degli ottavi di finale dello Shanghai Masters.

È stata la prima partita di Shelton da quando si è ritirato dal terzo turno degli US Open a causa di un infortunio alla spalla, che gli ha causato "il peggior dolore della sua vita", come ha detto. Con un record di 37-19 nel 2025, inclusa la sua prima vittoria in un titolo Masters 1000 a Toronto e le semifinali degli Australian Open, Shelton, tuttavia, potrebbe aver sprecato le sue possibilità di qualificarsi per le ATP Finals di novembre, poiché potrebbe essere superato da Alex de Miñaur e Lorenzo Musetti.

Nel frattempo, Goffin aggiunge una seconda vittoria nella top-10 quest'anno, dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz a Miami. Si unisce a Gabriel Diallo, che ha sconfitto Benjamin Bonzi, e Yannick Hanfmann, che ha sconfitto un altro americano, Frances Tiafoe, 7(11)-6(9), 2-6, 1-6, passando al terzo turno.