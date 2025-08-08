Ben Shelton vince il primo ATP Masters 1.000 a Toronto

HQ

Ben Shelton è stato incoronato in Canada, sconfiggendo Karen Khachanov e sollevando il suo primo titolo Masters 1.000, È il suo terzo titolo ATP, e il più grande finora, da quando l'americano è diventato professionista nel 2022. Ha vinto il Japan Open nel 2023 (ATP 500), il Campionato maschile su terra battuta (ATP 240) e ha perso due finali allo Swiss Indoors e al Bavarian Open prima della sua vittoria al Canadian Open contro il giocatore russo, manterrà la sua classifica mondiale n. 6.

All'inizio del torneo, ha sconfitto Alex de Miñaur e Taylor Fritz. Nella finale di Toronto, ha dovuto superare un set contro per rivendicare la vittoria, 6-7(5), 6-4, 7-6(3) e diventare il più giovane campione dell'American ATP Masters dai tempi di Andy Roddick, che aveva 21 anni nel 2004. La vittoria lo mette anche al quarto posto nella corsa alle ATP Finals di novembre, con un bilancio di 32-16.

"È una sensazione surreale", ha detto Shelton. "È stata una settimana lunga, un percorso non facile verso la finale. Il mio miglior tennis è uscito quando contava di più. Ero aggrappata, ho perseverato, ero resiliente. Tutte le qualità che mi piace vedere in me stesso".

Khachanov, che aveva raggiunto il suo secondo Masters 1.000 dopo la sua vittoria nel 2018, salirà ancora al numero 12 del mondo. Entrambi si sposteranno subito a Cincinnati, dove sta per iniziare il prossimo Masters 1.000.