Ben Starr si unisce a Fortnite come membro originale dei numerosi The Seven, The Visitor

Fortnite è un colosso che ha portato nel gioco ogni tipo di marchio e franchise epici, ma è cresciuto così tanto che molte celebrità importanti hanno voluto partecipare al progetto. A tal fine, abbiamo visto Dwayne Johnson unirsi al cast come The Foundation, apparendo insieme a Joel McHale come The Scientist, Rahul Kohli come The Origin, Cherami Leigh come The Imagined, Laura Bailey come The Order e persino Brie Larson come The Paradigm. Questi personaggi fanno tutti parte dei "Sette" anche se ne abbiamo nominati solo sei...

Il settimo è in realtà il primo ad arrivare in Fortnite, un personaggio che non ha avuto una presenza narrativa chiave come gli altri in eventi importanti di gioco e simili. È l'iconico The Visitor, che da anni non è stato doppiato da un attore importante, fino ad ora.

È stato confermato che Ben Starr, star di Clair Obscur: Expedition 33 e Final Fantasy XVI, si unirà alla battle royale per doppiare The Visitor. Starr ha commentato la situazione con quanto segue:

"Sono così entusiasta di riportare questo membro iconico dei Sette. Immagino che sarò molto normale a riguardo."

Non è chiaro quando sentiremo per la prima volta la voce di Starr provenire da The Visitor, ma senza dubbio sarà presto.