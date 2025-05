Ben Stiller anticipaSeverance che gli spin-off potrebbero verificarsi in futuro

HQ

Mentre è probabile che ci siano alcuni pensieri contrastanti per i fan sul franchising di uno spettacolo come Severance, considerando la sua immensa popolarità come serie principale di Apple TV+, è probabile che vedremo più innies e outies nel prossimo futuro, al di fuori della timeline principale.

Parlando con Variety, Ben Stiller ha rivelato di avere già un paio di idee che potrebbero trasformarsi in serie spin-off. "Ci sono due idee specifiche – che non vi dirò – di cui abbiamo parlato internamente come possibili spin-off".

Stiller descrive queste idee come "nascenti" in Apple, il che significa che non sono ancora pronte per essere mostrate. In termini di altri modi in cui potremmo vedere di più Severance, Stiller crede che sarebbe un grande videogioco. La star di Severance Adam Scott è d'accordo, dicendo: "Penso che si presti a uno". Il merchandising potrebbe anche essere in programma in futuro.