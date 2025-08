Benjamin Netanyahu è determinato a prendere l'intera Striscia di Gaza

HQ

Secondo i media israeliani The Jerusalem Post e The Times of Israel, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha preso la decisione di dare l'ordine di prendere l'intera Striscia di Gaza. La notizia è stata riportata dal finlandese YLE.

Questa imminente occupazione include anche le aree in cui sono detenuti gli ostaggi rimasti. L'Ufficio del Primo Ministro ha consegnato un messaggio al Capo di Stato Maggiore dell'IDF, il Tenente-Gen. Eyal Zamir, e il messaggio era abbastanza schietto e chiaro.

"Se questo non ti soddisfa, allora dovresti dimetterti".

Martedì mattina è stato anche detto che ci sarà una riunione urgente su Gaza e gli ostaggi rimasti, specificando che "il primo ministro sta valutando tutte le opzioni disponibili per quanto riguarda i prossimi passi".

Hamas ha rilasciato una dichiarazione sulle notizie dell'imminente occupazione israeliana. In breve, non influenzerà le loro decisioni.

"Le minacce di Israele sono ripetitive, inutili e non hanno alcuna influenza sulle nostre decisioni".